Wer hat Corinna Drexhage gesehen?

Nordenham Seit Dienstag, 30. Januar, wird in Nordenham die 53-jährige Corinna Drexhage vermisst. Das hat jetzt die Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch mitgeteilt. Corinna Drexhage wurde zuletzt in der Hansingstraße in Nordenham gesehen. Zu diesem Zeitpunkt trug sie eine orangefarbene Winterjacke und führte eine große Reisetasche mit sich. Sie war zu Fuß unter Einsatz von Gehhilfen unterwegs.

Wer Hinweise zum Verbleib der Frau geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 04731/99810 bei der Nordenhamer Polizei zu melden.