Nordenham Gleich mehrere Streifenwagen rückten an, weil Sonntagnacht gegen 5.40 Uhr mindestens zehn Männer auf dem Parkplatz beim Nordenhamer Hochhaus an der Sachsenstraße in handfeste Auseinandersetzungen geraten waren und sich dabei wechselseitig verletzten. Das bestätigte die Polizei am Mittwoch auf Anfrage der NWZ. Drei der zehn Männer im Alter von 23 bis 34 Jahren mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzungen aufgenommen und bittet weitere Zeugen um Hinweise. Die zehn Männer mit Migrationshintergrund wohnen in Nordenham und Ovelgönne und zeigten sich gegenüber der Polizei nicht kooperativ.

Einer der Männer erlitt Schnittverletzungen am Arm und an der Hand, weil er mit einem scharfen Gegenstand – vermutlich ein Teppichmesser – attackiert worden war. Ein anderer Mann erlitt eine Platzwunde am Kopf. Ein Dritter wurde mit einem Gehstock oder einem anderen Gegenstand an der Schulter getroffen.

Im Zuge dieser Massenschlägerei ist ein geparkter Personenwagen der Marke BMW beschädigt worden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 2000 Euro.

Ausgangspunkt der Schlägerei war nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei ein Streit von zwei Männern in einer Discothek an der Peterstraße. Offenbar haben diese beiden Männer anschließend Freunde und/oder Verwandte und Bekannte zusammentelefoniert, die sich dann am Hochhaus-Parkplatz getroffen haben.

Die Gründe für den Streit in der Discothek und die Hintergründe der Schlägerei auf dem Parkplatz sind der Polizei noch nicht bekannt.

Bislang sind den Beamten auch nur fünf der zehn Männer namentlich bekannt. Daher bittet die Polizei um weitere Zeugenhinweise.