Zusammenstoß: Beifahrer verletzt

Nordenham Ein 23 Jahre alter Beifahrer hat sich bei einem Verkehrsunfall am vergangene Freitag leicht verletzt. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall gegen 17 Uhr auf der Walther-Rathenau-Straße. Eine 77-jährige Nordenhamerin fuhr mit ihrem Personenwagen (Opel) von der Hafenstraße nach rechts in die Walther-Rathenau-Straße ein und übersah hier augenscheinlich einen 27-jährigen Nordenhamer, der mit seinem VW-Golf die Walther-Rathenau-Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Dabei verletzte sich der 23-jährige Beifahrer aus dem VW-Golf leicht. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf etwa 4 500 Euro.