Norderfeld Relativ glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend gegen 19.50 Uhr auf der Straße Hayens Hellmer ereignet hat. Nach Polizeiangaben war ein 20-jährige Autofahrer aus Brake mit seinem Audi nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und überfuhr den Grünstreifen sowie den Fuß- und Radweg. Nach dem Durchfahren eines angrenzenden Grabens überschlug sich sein Fahrzeug mehrfach auf der angrenzenden Wiese.

Vorsichtshalber wurde der 20-Jährige vom Rettungsdienst Wesermarsch in ein Krankenhaus eingeliefert, wurde dort aber noch am Abend als unverletzt wieder entlassen. Die entstandenen Schäden am Fahrzeug und den Grünflächen schätzt die Polizei auf 5500 Euro.

Sachschaden in Höhe von 4000 Euro ist bei einem weiteren Unfall am Mittwoch um 18.25 Uhr entstanden. Auf einem Parkplatz im Einmündungsbereich zwischen Rilkestraße und Franz-Schubert-Straße kollidierte der Pkw eines 22-jährigen Brakers beim Rangieren mit dem geparkten Fahrzeug eines 47-Jährigen. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und der von ihm gefahrene Pkw zudem nicht zugelassen war. Ihn erwarten nun mehrere Strafverfahren.