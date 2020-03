VW-Bus landet im Straßengraben

Norderseefeld Schwere Verletzungen haben sich eine 21-jährige Frau und ein 20 Jahre alter Mann aus Butjadingen am Freitag gegen 18.25 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Norderseefeld zugezogen.

Nach Angaben der Polizei verlor die 21-Jährige am Lenkrad eines VW-Busses auf der Fahrt in Richtung Stollhamm aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Auto. Zunächst fuhr der Wagen auf die Berme, dann geriet er beim Gegenlenken ins Schleudern. Das Fahrzeug drehte sich um die eigene Achse und kam schließlich in einem Straßengraben zum Stehen. Dabei wurde die Frau aus dem VW-Bus in den wasserführenden Graben katapultiert. Ihrem Mitfahrer gelang es, sie aus dem Wasser zu ziehen. Aufgrund ihrer Verletzungen wurden beide Unfallopfer in die Helios-Klinik Wesermarsch gebracht.