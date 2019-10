Wohnmobil auf der Flucht

Oberdeich Die Spiegel zweier entgegenkommender Fahrzeuge haben sich am vergangenen Donnerstag, 17. Oktober, gegen 13.20 Uhr auf der Beckumer Straße in Oberdeich in der Gemeinde Stadland berührt. Dabei entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von etwa 350 Euro. Demnach befuhr eine 29-Jährige mit einem Mercedes-Sprinter die Beckumer Straße in Richtung Nordenhamer Straße. Auf der schmalen Fahrbahn kam ihr ein Wohnmobil entgegen. Beim Passieren der beiden Fahrzeuge kam es zu einer seitlichen Berührung der jeweiligen linken Außenspiegel. Der Außenspiegel des Sprinters wurde hierbei beschädigt.

Der Fahrzeugführer des Wohnmobils setzte seine Fahrt fort und entfernte sich somit laut Polizei unerlaubt vom Unfallort. Eine Beschreibung des Wohnmobils oder des Fahrzeugführers konnte nicht abgegeben werden. Hinweise, die zu dem flüchtigen Wohnmobil führen könnten, nimmt die Polizei in Rodenkirchen (Telefon 04732-389) entgegen.