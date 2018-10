Ochtum Bei einem Unfall auf der L 875 zwischen Ochtum und Altenesch in der Gemeinde Lemwerder ist am Samstagmittag ein Mann schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben hat der 42-jährige Delmenhorster aus bislang ungeklärter Ursache in einer langen Geraden gegen 13.50 Uhr die Kontrolle über seinen Pkw verloren und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Er touchierte zunächst zwei Leitpfosten und landete dann rechts in einem wasserführenden Graben. Durch Ersthelfer konnte er aus seinem Fahrzeug befreit werden.

Bei dem Unfall zog sich der Mann schwere Verletzungen zu; er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Vor Ort waren zudem ein Rettungswagen und ein Notarzt.

Am Wagen entstand laut der Polizeibeamten vor Ort vermutlich wirtschaftlicher Totalschaden. Zu einer zunächst befürchteten Gewässerverunreinigung kam es nicht.

Nach Polizeiangaben bemerkten die eingesetzten Beamten während der Unfallaufnahme Alkoholgeruch beim Fahrzeugführer. Im Krankenhaus erfolgte eine Blutentnahme. Da aber auch technische Mängel am Auto nicht auszuschließen waren, wurde der Unfallwagen beschlagnahmt.

Die Hauptstraße war während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten gesperrt.