Oldenburg /Brake Im Braker Missbrauchsprozess ist der Angeklagte am Donnerstag zu einer Gefängnisstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt worden. Die Fahndung nach dem 24-Jährigen aus Brake hatte bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. In dem Fall schwersten Kindesmissbrauchs hatte die Polizei im vorigen Jahr mit dem Foto des vierjährigen Opfers nach dem Täter gesucht – mit Erfolg. Bei dem Angeklagten handelt es sich um den Stiefvater des Mädchens. Am Donnerstag wurde er vom Oldenburger Landgericht wegen Verbreitens von kinderpornografischen Bildern und schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes in mehreren Fällen schuldig gesprochen.

Lesen Sie auch: Missbrauch in Brake – Verdächtiger gesteht

Der Angeklagte hatte die Mutter des Mädchens kennen gelernt. Es entwickelte sich eine Liebesbeziehung, man zog zusammen. Was die Mutter nicht wusste, war der Umstand, dass der Angeklagte den Feststellungen zufolge auch ein sexuelles Interesse an Mädchen im Kindesalter hat. Mit einem Pädophilen aus Bremen teilte er heimlich seine Fantasien. Der Bremer hatte den 24-Jährigen dann dazu animiert, seine eigene Stieftochter zu missbrauchen und von den Taten Videofilme anzufertigen. Der Angeklagte kam dem nach. Er missbrauchte die Vierjährige aufs Übelste und ließ die Filme davon dem Bremer zukommen. Der stellte das „Material“ dann ins Darknet (versteckter Teil des Internets).

Lesen Sie auch: Nach Missbrauch in Brake: Warnhinweise der Kinder ernst nehmen

Kanadische Ermittler hatten die Filme gefunden. Weil im Hintergrund eine deutsche Kindersendung zu hören war, wurde das Bundeskriminalamt eingeschaltet. Um weitere Gefahren von dem Mädchen abzuwenden, entschlossen sich die Ermittler, mit dem Foto des Mädchens nach dem Täter zu fahnden. Der Großvater hatte seine Enkelin erkannt und die Behörden informiert.

Im jetzigen Verfahren, das bis zur Urteilsverkündung unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand, hat der Angeklagte ein Geständnis abgelegt. Warum er die grausigen Taten begangen hat, konnte oder wollte er nicht sagen. Die Vorsitzende Richterin Judith Blohm hielt dem Angeklagten vor, für seine Taten ein Vertrauensverhältnis auf Übelste ausgenutzt zu haben. Für das missbrauchte Mädchen und dessen Familie seien die Taten ein Albtraum. Deren Lebensqualität sei für immer stark gemindert. Auch die bange Frage steht im Raum, wie sich das Mädchen aufgrund des grauenvollen Geschehens langfristig entwickelt. Täter kommen irgendwann wieder frei, Opfer sexueller Gewalt dagegen dürften ein Leben lang leiden.