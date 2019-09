Oldenburg Ein kurzzeitiger Stromausfall hat am Freitagabend die Menschen im Landkreis Wesermarsch (unter anderem Brake und Nordenham) sowie in Friesland (Varel) betroffen. Grund dafür waren nach Informationen der EWE Spannungsprobleme im Hochspannungsnetz von Avacon. Dies ist den Leitungen von EWE Netz mit niedrigerer Spannung vorgelagert, weshalb es hier auch zu wenige Sekunden langen Ausfällen kam. Das Problem sei schnell gelöst worden, teilt ein EWE-Sprecher mit. Es habe sich in den Haushalten vermutlich durch „Lampenflackern oder kurze Beeinträchtigungen beim Fernsehen“ bemerkbar gemacht.