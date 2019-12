31-Jähriger landet mit Pkw im Graben

Ovelgönne Ein 31 Jahre alter Pkw-Fahrer aus Elsfleth ist bei einem Unfall in der Gemeinde Ovelgönne in Höhe Birkenheider Weg am Freitag, 20. Dezember, verletzt worden. Nach Polizeiangaben hatte der Mann übersehen, dass eine 22-jährige Oldenburgerin mit ihrem Pkw auf der B 211 aus Brake kommend verkehrsbedingt halten musste. Der 31-Jährige bremste und versuchte noch mit seinem Pkw auszuweichen, stieß jedoch mit dem stehenden Fahrzeug zusammen. Dadurch schleuderte er mit seinem Auto in den Graben. Der Sachschaden beträgt rund 13 000 Euro. Die Oldenburgerin erlitt einen Schock.