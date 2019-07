Ovelgönne Eine Lagerhalle stand am Samstagmorgen in Ovelgönne (Kreis Wesermarsch) in Flammen. Das Feuer wurde nach Angaben der Polizei um 4.39 Uhr gemeldet, vier Feuerwehren rückten mit insgesamt 60 Kräften aus, um den Brand am Altendeich zu löschen. Verletzt wurde den Angaben nach niemand.

Zu Schadenshöhe und Brandursache liegen noch keine Informationen vor.