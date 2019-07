Ovelgönne Auch wenn die große Hitzewelle abgeklungen ist, nimmt die Zahl der Flächenbrände nur langsam ab. Bei einem Feuer in Ovelgönne am Montagabend hatten die Beteiligten dieses Mal etwas mehr Glück im Unglück, berichtet das Nachrichtenportal nonstopnews.

Während der Kornernte fing ein Mähdrescher gegen 18.30 Uhr auf einem Feld an der Straße Mühlenhellmer im Inneren Feuer. Als die Einsatzkräfte auf dem Feld eintrafen, stand die Fahrerkabine bereits in Flammen. Allerdings gelang es den Helfern, ein Übergreifen des Brandes auf das frisch gemähte Stroh zu verhindern. Die Löscharbeiten gestalteten sich dennoch schwierig, da ein Herankommen an den Brandherd aufgrund der Bauweise nur sehr umständlich möglich war. Verletzt wurde niemand. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt.