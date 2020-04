Feuer In Reetdachhaus: Polizei ermittelt Brandursache in Oldenbrok

Ovelgönne Aufgrund eines Risses am Stornstein ist das Einfamilienhaus an der Niederorter Straße in Oldenbrok-Niederort am Ostermontag in Brand geraten. Dies haben die Brandermittler der Polizei Brake und die Technische Einsatzeinheit der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen am Donnerstagvormittag festgestellt, teilte die Polizei mit.

Löscheinsatz In Oldenbrok Reetdachhaus brennt nieder

Demnach wurde das Feuer gegen 19 Uhr durch die Hitze des Kamins, der durch einen Riss am Schornstein austrat, ausgelöst. Durch den Brand wurde das reetgedeckte Haus völlig zerstört, Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei bezifferte den Schaden auf etwa 175.000 Euro. Für die Löscharbeiten waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Ovelgönnne, Oldenbrok, Rüdershausen, Salzendeich, Sandfeld und Großenmeer mit 75 Personen im Einsatz.