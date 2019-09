Ovelgönne /Friesoythe Ausgerechnet am Freitag, den 13. September, sind Beamte der Polizei Brake bereits gegen 1.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Ovelgönne auf der Bundesstraße 211 gerufen worden. Vor Ort sahen sie einen Wagen, der von der Popkenhöger Straße in Fahrtrichtung Oldenburg nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in einem wasserführenden Graben zum Stehen gekommen war. Bei der Unfallaufnahme stellten sie auch den Grund für das Abkommen von der Fahrbahn fest. Der 22-jährige Pkw-Fahrer aus Friesoythe erreichte bei einem durchgeführten Alkoholtest einen Wert von 1,12 Promille. Weder der 22-Jährige noch seine drei Mitfahrer im Alter von 24 bis 33 Jahren wurden bei dem Unfall verletzt. Der Friesoyther musste die Beamten zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle begleiten. Hier wurde auch sein Führerschein einbehalten. Den 22-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 8000 Euro geschätzt.