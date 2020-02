Ovelgönne Ein gefährliches Überholmanöver hat am Freitag, 21. Februar, gegen 11.30 Uhr zu einem Unfall auf der B 211 in Ovelgönne-Vedhusen geführt. Wie die Polizei mitteilt, war ein 69-jähriger Mann aus Ovelgönne mit seinem VW Golf auf der Linebroker Straße (B 211) in Richtung Brake unterwegs als ihm kurz vor einer Rechtskurve ein vermutlich grauer BMW auf seinem Fahrstreifen entgegenkam.

Einen Frontalzusammenstoß konnte der 69-Jährige nur durch ein Ausweichen nach rechts verhindern, wobei der Grünstreifen aufgewühlt wurde. Trotz des Ausweichmanövers kam es zur Berührung der Außenspiegel beider Pkw. Am VW Golf entstanden dadurch Schäden in Höhe von ungefähr 500 Euro. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos setzte seine Fahrt fort.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04401/935115 zu melden.