Geparktes Auto beschädigt

Ovelgönne Ein auf dem Parkstreifen ordnungsgemäß abgestelltes Auto ist am Samstag in Ovelgönne vermutlich gegen 4.30 Uhr beschädigt worden. Anwohner hatten zur genannten Zeit einen lauten Knall gehört. Nach Mitteilung der Polizei wurde der abgestellte Pkw in Höhe Kirchenstraße 22 vermutlich durch ein fremdes unbekanntes Fahrzeug angefahren und rund drei Meter nach hinten verschoben. Der Verursacher dieses Unfalls entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei in Brake erbittet nun weitere Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer Telefon 04401/9350.

