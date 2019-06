Ovelgönne Das ist nun wirklich eine heiße Angelegenheit: Der stationäre Blitzer an der Bundesstraße 211 bei Barghorn in der Gemeinde Ovelgönne ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 1 Uhr von bislang noch noch unbekannten Tätern in Brand gesetzt worden. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Aufgrund des Brandes und der derzeit herrschenden Trockenheit mussten die Feuerwehren Großenmeer und Salzendeich eingesetzt werden, die den Brand allerdings schnell unter Kontrolle bekamen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Eine Sichtung des Gerätes hat ergeben, dass das Ziel des Brandstifters nicht erreicht wurde. Sämtliche gespeicherten Daten der zu schnellen Fahrer sind noch vorhanden und können ausgewertet werden. „Wir haben die Kamera eingeschickt und werden schnell dafür sorgen, dass die Anlage wieder zeitnah in Betrieb gehen kann“, teilte Martina Dunker, Fachdienstleiterin beim Landkreis Wesermarsch, auf Nachfrage der NWZ mit. Es habe eine enorme Hitzeentwicklung gegeben, weil Brandbeschleuniger eingesetzt worden seien.