Mann mit Messer bedroht

Ovelgönne Ein 34-jähriger Zeitungs- und Tabakwarenlieferant wurde am Samstag, 13. Juni, gegen 4.30 Uhr auf dem Parkplatz in Vedhusen an der B 211 ausgeraubt.

Der Mann hatte seinen Mercedes Benz Sprinter dort geparkt und lehnte an der Fahrertür. Plötzlich hielt neben ihm ein schwarzer Mercedes SUV und zwei der drei Insassen sprangen aus dem Fahrzeug heraus. Einer der Täter bedrohte den 34-Jährigen mit einem Messer, während der andere Täter mehrere Kartons mit Tabakwaren aus dem weißen Sprinter entwendete.

Anschließend entfernten sich die Männer mit ihrem SUV in Richtung Oldenburg. Der 34-Jährige aus Wiefelstede blieb unverletzt. Die Schadenshöhe wird noch ermittelt.

Die Polizei Brake, Telefon 04401/9350, sucht dringend Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen machen können.