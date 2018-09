Ovelgönne Tatort: Ein dunkles Gartengelände an der Kegelerstraße im Burgdorf Ovelgönne. Tatzeit: gegen 1.45 Uhr am 2. September. Die angezeigte Vergewaltigung einer 17-Jährigen Frau auf dem 388. Ovelgönner Pferdemarkt ist am kommenden Sonntag bereits vier Wochen her.

Die Pressemitteilung über die Tat erreichte die NWZ übrigens erst am 12. September um 15.08 Uhr, obwohl es bereits am 6. September eine offizielle Abschlussbesprechung zum 388. Ovelgönner Pferdemarkt gegeben hatte – die NWZ berichtete.

Darin war auch über Alkoholexzesse und Körperverletzungen, nicht aber über die Vergewaltigung berichtet worden.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde die angezeigte Vergewaltigung also erst am 12. September – und erst nach mehrfachem Nachfragen seitens der NWZ – bestätigt.

Noch in der Tatnacht waren umfangreiche Ermittlungen erfolgt, die jedoch nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen führten, hieß es in der gemeinsamen Pressemitteilung. Aus Gründen des Opferschutzes und um vorhandene Hinweise nicht zu gefährden, war die Polizei bislang mit der Tat nicht an die Öffentlichkeit gegangen. Eine Spur hatte unter anderem nach Nordenham geführt, wo ein Verdächtiger überprüft wurde. Dieser Mann konnte allerdings eindeutig ausgeschlossen werden.

Fast vier Wochen nach der Tat hat die NWZ jetzt bei der Staatsanwaltschaft Oldenburg noch einmal nachgehakt und schriftlich folgende Fragen eingereicht, die zeitnah beantwortet wurden.

Nach Information der NWZ soll es ein Foto vom mutmaßlichen Täter geben, ist das richtig?

Das Vorliegen eines Fotos des mutmaßlichen Täters kann ich Ihnen bestätigen.

Warum ist bisher keine Öffentlichkeitsfahndung eingeleitet worden?

Bevor eine Öffentlichkeitsfahndung nach § 131b Abs. 1 StPO durchgeführt werden kann, müssen alle anderen Ermittlungsansätze ausgeschöpft werden.

Eine Öffentlichkeitsfahndung ist insbesondere erst dann zulässig, wenn die Identität eines unbekannten Täters auf andere Weise erheblich weniger Erfolg versprechend oder wesentlich erschwert wäre.

Wer entscheidet überhaupt darüber, ob öffentlich gefahndet werden soll ?

Weitere Ermittlungsschritte in diesem Verfahren haben jedoch nicht zur Identifizierung des Täters geführt, so dass die Staatsanwaltschaft Oldenburg einen Antrag auf Öffentlichkeitsfahndung beim Amtsgericht in Oldenburg gestellt hat. Eine Entscheidung über diesen Antrag müsste durch den zuständigen Richter in Kürze ergehen.

Liegen entsprechende Spuren vor, um den Täter zweifelsfrei überführen zu können?

Weitere Details können aus Opferschutzgründen und im Hinblick auf die andauernden Ermittlungen nicht bekannt gegeben werden.