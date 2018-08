Ovelgönne Zwei Einbrecher sind in der Nacht zu Samstag in Ovelgönne (Kreis Wesermarsch) von einem aufmerksamen Mann aufgescheucht worden. Einem Anwohner fiel gegen 1.50 Uhr eingeschaltetes Licht in dem gewerblich genutzten Gebäude auf, teilte die Polizei mit. Beim Nachsehen traf er auf zwei Männer, einer von ihnen hatte eine Pistole. Als er der Anwohner die Polizei rief, flüchteten die Unbekannten zu Fuß vom Tatort.

Mit einem Großaufgebot – darunter auch Diensthunde mit Fährtenausbildung und ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera – suchte die Polizei noch in der Nacht nach den Tätern. Dennoch fehlt von ihnen jede Spurt, teilt die Polizei weiter mit.

Wer Hinweise geben kann, eventuell auch zu verdächtigen Beobachtungen an den vorangegangenen Tagen, melde sich bitte bei der Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401/935115.