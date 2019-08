Ovelgönne Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer aus Bremen hat vermutlich den stockenden Verkehr auf der Bundesstraße 211 in Ovelgönne/Kreis Wesermarsch übersehen ist auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Verkehrsunfall am Freitag, 2. August, gegen 14.50 Uhr in Fahrtrichtung Oldenburg. Trotz eingeleiteter Notbremsung kam es zu einem Zusammenstoß. Die drei Insassen des Autos (der 46-jähriger Fahrer sowie die 48-jährige und 16-jährige Mitfahrer aus Vechta) wurden leicht verletzt. Deren Auto wiederum wurde durch den Zusammenstoß mit dem Lkw auf einen weiteren Wagen geschoben. Der 51-jährige Fahrer blieb unverletzt, die 76-jährige Beifahrerin aus Butjadingen zog sich leichte Verletzungen zu.

Die vier leicht verletzten Pkw-Insassen wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Am Auto der Vechtarer entstand laut Polizeiangaben Totalschaden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10 000 Euro.