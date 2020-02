Varel

Premium Aerotec In Varel Der Geist von 2007 spukt wieder

Erneut sind Jobs bei Premium Aerotec in Gefahr: Mit dem vorgestellten Sanierungsprogramm weckt die Airbus-Tochter Erinnerungen an ähnliche Pläne von vor 13 Jahren. Damals heizte das den Kampfgeist der Belegschaft an. Und heute?