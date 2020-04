Versammlung In Popkenhöge: Viel Lob für Kinderfeuerwehr

Ovelgönne /Popkenhöge Die Kinderfeuerwehr der Gemeinde Ovelgönne erlebte auch 2019 ein erfolgreiches Jahr mit vielen interessanten Aktivitäten. Das war aus dem umfangreichen Jahresbericht vor Beginn der Coronakrise im Gemeindehaus der Strückhauser Kirche vom bisherigen Leiter der Kinderfeuerwehr, Stefan Schellstede, zu hören. Der Gemeindejugendfeuerwehrwart nimmt allerdings Abschied von der Kinderfeuerwehr.

Da Stefan Schellstede, einstiger Mitbegründer der Kinderfeuerwehr, nach einstimmiger Wahl in Kürze als Nachfolger seines Vaters Rolf das Amt als Ortsbrandmeister der Stützpunktfeuerwehr Popkenhöge antreten wird, erfolgte jetzt während der Hauptversammlung der Kinderfeuerwehr auch die offizielle Amtsübergabe an Dennis Fohrmann. Schellstede wünschte seinem Nachfolger für seine neue Aufgabe eine glückliche Hand. Gemeindebrandmeister Torsten Schattschneider dankte Schellstede für seine in der Kinderfeuerwehr und als Gemeindejugendfeuerwehrwart geleistete Arbeit und beförderte ihn zum Oberlöschmeister.

Gemeinsam mit seinem Stellvertreter Holger Dwehus überreichte der Gemeindebrandmeister Schattschneider die Auszeichnung „Brandfloh“ mit Urkunde an Kaja Segebade, Hanke Niehus, Niklas Warnken, Duncan Böker und Hannes Wedemeyer. Die Geehrten wechseln ab sofort in die Jugendfeuerwehren Ovelgönne oder Großenmeer.

Letztmalig präsentierte Stefan Schellstede als Leiter in seinem Jahresbericht seine stolze Bilanz über die hervorragende Arbeit der Kinderfeuerwehr. Am 31. Dezember 2019 zählte die Kinderfeuerwehr übrigens sechs Mädchen und elf Jungen aus den acht Löschbezirken und sechs Betreuerinnen und Betreuer als tatkräftige Unterstützung.

Auch im Jahr 2019 hat die Kinderfeuerwehr wieder viel erlebt. Bei den regelmäßigen Diensten konnten die Kinder viel lernen und wieder eine Menge zusammen erleben. Bei der Jahreshauptversammlung ließ man das Jahr 2019 noch einmal Revue passieren.