Ovelgönne In eine Therapiepraxis an der Kirchenstraße in Ovelgönne ist in der Nacht von Sonntag auf Montag, 7./8. Oktober, eingebrochen worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde offenbar gezielt nach Bargeld gesucht.

Unter Verwendung von Hebelwerkzeugen drangen die Täter zunächst auf der Rückseite in das Gebäude ein und durchsuchten dann die Räume im Erdgeschoss. Ihnen fielen eine Kassette und ein Sparschwein in die Hände. Schließlich brachen sie einen Möbeltresor aus der Verankerung und nahmen das Behältnis komplett mit. Der verursachte Schaden beträgt mehr als 1000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei in Brake (Telefon 04401/9350) oder in Ovelgönne (Telefon 04480/1612) entgegen.