Ovelgönne Ein schwerer Unfall hat am Freitagmittag für eine Vollsperrung der B 211 in Großenmeer (Gemeinde Ovelgönne) an der Kreuzung Barghorner Straße gesorgt. Ersten Angaben zufolge sind zwei Menschen verletzt worden. Die Sperrung wurde inzwischen wieder aufgehoben.

