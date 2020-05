Transporter landet im Graben

Ovelgönne Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 29. April, gegen 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Ovelgönne entstanden. Ein 35-jähriger Mann aus Brake befuhr mit seinem vollelektrisch angetriebenen Kleintransporter den Birkenweg in Ovelgönne und kam aus Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn ab. Zum Stehen kam der Transporter in einem wasserführenden Graben. Durch den Wasserkontakt dürften hohe Schäden am Transporter entstanden sein, die von der Polizei auf 35 000 Euro beziffert wurden. Der 35-Jährige hatte Glück, er zog sich nur leichte Verletzungen zu.