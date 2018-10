Ovelgönne Schwere Verletzungen hat ein zehnjähriges Mädchen aus Ovelgönne am Dienstag um 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Ovelgönne (Kreis Wesermarsch) erlitten.

Das Mädchen war auf dem Rückweg aus der Schule und nutzte dafür den Bus, aus dem sie an der Niederorter Straße an der Bushaltestelle Niederorter Kurve ausstieg. Nachdem der Bus die Fahrt in Richtung B 211 fortgesetzt hatte, querte das Mädchen die Straße, um zu seinem Fahrrad zu gelangen.

Dabei übersah sie den Nissan einer 67-jährigen Frau aus Ovelgönne, die mit ihrem Auto in Richtung Sandfeld unterwegs war. Das Mädchen wurde von der linken Fahrzeugfront erfasst und schlug mit dem Kopf auf der Windschutzscheibe auf.

Dabei wurde sie schwer verletzt. Zunächst wurde sie von den Besatzungen eines Rettungswagens und eines Notarzteinsatzfahrzeuges versorgt und im Anschluss mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Für die Dauer des Rettungseinsatzes und der Unfallaufnahme wurde die Niederorter Straße von der Polizei gesperrt.