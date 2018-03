Ovelgönne Mit mächtig Alkohol im Blut ist ein 57-jähriger Mann aus Ovelgönne auf Tour gewesen. Er befuhr am Sonnabend gegen 22 Uhr die Bundesstraße 211 mit seinem Mercedes Vaneo in Richtung Brake, um dann nach links in die Barghorner Straße abzubiegen. Dabei fiel er einer entgegenkommenden Funkstreifenbesatzung auf, da er trotz der Dunkelheit kein Abblendlicht eingeschaltet hatte. Bei der anschließenden Kontrolle räumte der Fahrer spontan Alkoholgenuss ein. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Der Fahrer wurde nach Brake gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.