Seniorin überrascht Einbrecher

Phiesewarden /Abbehausen Wohnhäuser in Phiesewarden und Abbehausen sind die Ziele von Einbrechern gewesen. Bei der Tat in Abbehausen blieb es bei einem Versuch.

Am Mittwoch im Zeitraum von 17.30 bis 20.20 Uhr sind Einbrecher durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in ein Einfamilienhaus an der Schüttingstraße in Phiesewarden eingedrungen. Die Bewohner – eine 51-jährige Frau und ein 53 Jahre alter Mann – waren zu dem waren Zeitpunkt nicht vor Ort. Die Täter verschafften sich auch Zugang in ein Gartenhaus. Sie durchsuchten sämtliche Räume und ließen Bargeld sowie Schmuck und einen Tablet-Computer mitgehen. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf eine vierstellige Summe.

An der Sarver Straße in Abbehausen ertappte eine 89-jährige Frau am Dienstag gegen 15 Uhr einen fremden Mann dabei, wie er in ihre Wohnung eindringen wollte. Als die Seniorin nach Hause kam, überraschte sie den Mann im Treppenhaus bei dem Versuch, die verschlossene Tür zu öffnen Als sie ihn zur Rede stellte, bat der Mann um Entschuldigung und gab an, auf der Suche nach Arbeit zu sein. Anschließend machte er sich aus dem Staub. Ein Schaden wurde nicht angerichtet.

Zeugen, die Hinweise zu den beiden Vorfällen geben können, sollten sich unter Telefon 04731/99810 bei der Polizei in Nordenham melden.