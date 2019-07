Einbruch in Einfamilienhaus

Phiesewarden In ein Einfamilienhaus in Phiesewarden brachen unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Freitag, 26. Juli, 17.30 Uhr, bis Samstag, 27. Juli, 9.45 Uhr, ein. Die Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner des Hauses in der Straße „Beim Spieker“ und gelangten über eine Terrassentür ins Haus, das sie anschließend durchsuchten. Zum Diebesgut gibt es noch keine Angaben. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordenham unter Telefon 04731/99810 zu melden.