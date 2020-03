Rückblick: Phiesewarder Wehr rückt 16 Mal aus

Phiesewarden Einen Rückblick auf das abgelaufene Jahr bot Ortsbrandmeister Heiner Blohm den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Phiesewarden während der jüngsten Jahreshauptversammlung. Auch Beförderungen und Ehrungen standen auf dem Programm.





3432

Dienststunden

leisteten die Mitglieder im abgelaufenen Jahr. Hinzu kamen 180 Stunden Stadt- und Kreisausbildung, so dass die Phiesewarder Wehr auf insgesamt 3612 geleistete Stunden kommt.

22

aktive Mitglieder

hat die Phiesewarder Wehr zurzeit, darunter eine Frau. 12 Mitglieder sind ausgebildete Atemschutzgeräteträger. Der Altersdurchschnitt der Mitglieder beträgt 38,77 Jahre.

16 Alarmierungen zu Einsätzen verzeichnete die Phiesewarder Feuerwehr im vergangenen Jahr. Dazu zählten auch drei große Personensuchen.



23 Lehrgänge und Fortbildungen absolvierten die Mitglieder im vergangenen Jahr.





4 Ämter galt es bei der Jahreshauptversammlung neu zu vergeben. Als Gerätewart löst Mike Niemann Stefan Böse ab. Zum Sicherheitswart wählten die Mitglieder Ingo Eickhoff für weitere drei Jahre. Zum 1. Gruppenführer wurde Patrick Kirmes für drei Jahre wiedergewählt und das Amt der Schrift- und Pressewartin übernimmt für drei Jahre Wencke Kirmes.





4 Beförderungen wurden bei der Jahreshauptversammlung ebenfalls öffentlich verkündet. Thomas Lange, Lucas Lange und Marcus Wettermann wurden vom Feuerwehrmann-Anwärter zum Feuerwehrmann befördert. Martin Stuhrmann wurde vom Hauptfeuerwehrmann zum 1. Hauptfeuerwehrmann befördert.

Auch die Ehrung verdienter Mitglieder stand während der Jahreshauptversammlung in Phiesewarden auf der Tagesordnung. Die Ehrungen nahm Stadtbrandmeister Ralf Hoyer vor. 1. Hauptfeuerwehrmann Reiner Padeken wurde für 40 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr Phiesewarden geehrt. Er war jahrelang als Funkwart in der Phiesewarder Ortswehr tätig.

Der 1. Hauptfeuerwehrmann Ralf Maas wurde für 50 Jahre Mitgliedschaft in der Phiesewarder Wehr ausgezeichnet. Von 1986 bis 2004 war er Sicherheitswart der Ortswehr. Seit 2017 gehört er der Altersabteilung an.

Oberlöschmeister Achim Ocken wurde ebenfalls für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Er war unter anderem viele Jahre als Ausbilder in der Truppmannausbildung in Nordenham aktiv und hatte im Jahr 2000 sowie von 2009 bis 2013 das Amt des Stadtsicherheitswartes inne. Er gehört seit 2018 der Altersabteilung an.

Ebenfalls seit 50 Jahren dabei ist Brandmeister Manfred Stehmeier. Er war viele Jahre als 1. Gruppenführer in Phiesewarden aktiv. Von 1987 bis 1999 hatte er das Amt des Ortsbrandmeisters in Phiesewarden inne. Er wechselte 2018 in die Altersabteilung.