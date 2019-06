Popkenhöge Erheblicher Sachschaden ist am Montag, 3. Juni, gegen 18.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Gemeinde Ovelgönne entstanden. Nach Polizeiangaben war ein 32-jähriger Mann aus Oldenburg mit seinem Pkw auf der B 211 in Richtung Oldenburg unterwegs, als er im Ortsteil Popkenhöge mit seinem Pkw in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Zum Stillstand kam das Fahrzeug erst in einem wasserführenden Graben. Der 32-jährige Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw entstand allerdings wirtschaftlicher Totalschaden, den die Polizei auf 10 000 Euro bezifferte. Für die Bergung wurde die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt, dadurch kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen.