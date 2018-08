Brandretter freuen sich über Besuch

Reitland Reitland ist an diesem Sonnabend, 25. August, Schauplatz des Kreisfeuerwehrtages. Die Freiwilligen Feuerwehren der Wesermarsch wollen an diesem Tag einen Überblick über ihre Leistungen geben und freuen sich deshalb über viele Besucher, teilt Kreisbrandmeister Heiko Basshusen mit. Etwa 30 Wettkampfgruppen nehmen teil. Die Wettkämpfe beginnen um 9 Uhr am Reitlander Feuerwehrhaus, die Siegerehrung ist für 16 Uhr geplant. Die Brandschützer haben sich intensiv auf die Wettkämpfe vorbereitet, die erstmals wieder nach den alten Regeln ausgetragen werden, teilt Heiko Basshusen mit. Zum Programm gehören auch Vorführungen des Umweltzuges der Kreisfeuerwehr. Zudem dürfen sich die Gäste bei der umfangreichen Fahrzeugausstellung umsehen.

