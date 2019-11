Roddens Ein Lkw-Fahrer ist am späten Dienstagnachmittag auf der Landesstraße bei Roddens in einer Linkskurve mit seinem Sattelzug von der Straße abgekommen und in Schräglage im Graben zum Stehen gekommen. Laut Polizei ist dabei ein Schaden von rund 22 000 Euro entstanden. Dem 64-jährigen Fahrer steht nun reichlich Ärger bevor, denn er hatte nach Mitteilung der Polizei Alkohol im Blut: 1,46 Promille.

Der Mann war in Richtung Tossens unterwegs. Der Unfall ereignete sich kurz hinter der Abzweigung zum Mitteldeich. In der dortigen Linkskurve kam der 64-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab. Er demolierte einen Leitpfosten, mehrere Verkehrsschilder sowie einen Teil eines Weidezauns. Außerdem entstand an dem Lkw ein erheblicher Schaden. Teile der Ladung – Zuckerrübenschnitzel – gingen verloren.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer des Sattelzugs unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test habe einen Wert von von 1,46 Promille ergeben, teilt die Pressestelle der Polizeiinspektion Delmenhorst, Oldenburg-Land und Wesermarsch mit. Dem Fahrer, der bei dem Unfall unverletzt blieb, wurde eine Blutprobe entnommen. Die Polizei hat den Führerschein des Mannes kassiert und gegen ihn ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Für die Bergungsarbeiten musste eine Spezialfirma eingesetzt werden. Die Arbeiten dauerten nach Mitteilung der Polizei bis gegen 2.30 Uhr in der Nacht.