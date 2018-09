18-Jährige mit Fußtritt angegriffen

Rodenkirchen Diesen Kurzaufenthalt in Rodenkirchen wird eine 18-jährige Butjenterin wohl nie wieder vergessen.

Wie die Polizei mitteilt, war sie am Montagmorgen mit dem Zug in Richtung Nordenham unterwegs, der um 7.45 Uhr in Rodenkirchen hielt. Aus dem Fenster heraus beobachtete sie, wie ein etwa 20-Jähriger mehrere Kinder ärgerte.

Sie stieg aus, um den Kindern beizustehen und stellte sich zwischen ihnen und den Mann. Das bekam ihr schlecht: Der Unbekannte verpasste ihr eine Backpfeife und einen Tritt in den Magen. Die junge Frau taumelte rückwärts gegen den Zug.

Während die Kinder und der Unbekannte den Bahnsteig verließen, stieg die Frau wieder in den Zug ein. Abends zeigte sie den Vorfall bei der Polizei an, die jetzt wegen Körperverletzung ermittelt.

Und so soll der Unbekannte ausgesehen haben: etwa 20 Jahre alt, von schmächtiger Statur, Brillenträger, dunkelbraunes, kurzes Haar und bekleidet mit einer knielangen, olivgrünen Shorts.

• Wer Hinweise geben kann, erreicht das Polizeikommissariat Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9 98 10.