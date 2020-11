Auf der Langen Straße: Geparktes Auto übersehen

Rodenkirchen Auf rund 6000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der bei einem Unfall in Rodenkirchen entstanden ist. Wie die Gesetzeshüter mitteilen, übersah ein Autofahrer, der auf der Langen Straße mit seinem Ford Transporter unterwegs war, einen am Straßenrand geparkten Wagen und rammte ihn. Der Unfall geschah am Donnerstag, 5. November, gegen 6.45 Uhr. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt und waren anschließend nicht mehr fahrbereit. Glück im Unglück: Menschen kamen nicht zu Schaden. Wie die Polizei weiter mitteilt, hat sie gegen den Verursacher ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

