Auto beschädigt und weitergefahren

Rodenkirchen Die Polizei sucht einen bislang unbekannten Autofahrer, der einen geparkten braunen VW Golf beschädigt hat und dann weitergefahren ist. Der Unfall trug sich am Montag, 4. Mai, zwischen 9 und 9.15 Uhr auf dem Parkplatz des Netto-Marktes an der Marktstraße in Rodenkirchen zu, auf dem der Golf geparkt war. Wie genau die Beschädigung zustande kam, muss die Polizei nach eigenen Angaben noch klären; jedenfalls entstand ein Schaden von etwa 300 Euro. Wer der Polizei mit Auskünften weiterhelfen kann, rufe sie an unter Telefon 04731/99 81 115.