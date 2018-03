Autofahrer ausbremsen

Rodenkirchen Autofahrer sollen auf der Konrad-Adenauer-Straße mit Hindernissen ausgebremst werden. Grund: Kaum einer hält sich ans Tempolimit. Mit den von einigen Anwohnern beantragten Temposchwellen hat sich der Infrastrukturausschuss in seiner Sitzung aber schwergetan. Das Gremium strebt eine haltbarere Lösung an – etwa eine Verengung der Fahrbahn an einigen Stellen. Der Ausschuss beauftragte die Verwaltung, derartige Möglichkeiten zu prüfen. Die Konrad-Adenauer-Straße auf dem ehemaligen Kasernengelände ist eine Spielstraße, auf der nur Schrittgeschwindigkeit erlaubt ist.

