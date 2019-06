Rodenkirchen Bei der neuen Park & Ride-Anlage am Bahnhof Rodenkirchen hat sich ein weiterer Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein Radfahrer beim Starkregen am Freitagabend gestürzt und hatte sich leicht verletzt. Am Dienstag meldete sich der Mann bei der Polizeistation. Dort rätseln die Beamten, wie viele Unfälle seit der Inbetriebnahme der Anlage am 23. Mai geschehen sind. Bürgermeister Klaus Rübesamen hatte in der Ratssitzung von vier Unfällen gesprochen – in der Rechnung war der vom Freitagabend noch nicht enthalten – , der Polizei sind allerdings nur drei bekannt – den jüngsten Unfall eingeschlossen.

Nach dem ersten Unfall, den Gabriele Schwarze-Best erlitten hatte, schaltete die Polizei die Staatsanwaltschaft ein; sie soll klären, ob es mit den Rillensteinen zum Schutz von Sehbehinderten seine Richtigkeit hat, teilte ein Polizeibeamter mit. Die Gemeinde hat inzwischen in Absprache mit der Verkehrsbehörde der Kreisverwaltung mehrere Warnschilder aufgestellt.