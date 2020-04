Brandschutz In Rodenkirchen: Diesmal nicht so schnell wie die Feuerwehr

Rodenkirchen Die Wartezeit entspricht etwa der für einen Trabant zur Zeit der DDR: Nach einem mehr als siebenjährigen Beschaffungsprozess wird am Mittwoch, 22. April, das neue Löschgruppenfahrzeug für die Feuerwehr Rodenkirchen ausgeliefert. Eine offizielle Übergabefeier, wie sonst üblich, wird es wegen der Corona-Pandemie vermutlich erst einmal nicht geben.

Gut 330 000 Euro

Allerdings kann die offizielle Übernahme des LF 10 in den Einsatzdienst einige Wochen warten, weil der Vorgänger – ein LF 8 – einsatzbereit im Feuerwehrhaus steht. Zudem weist Ortsbrandmeister Lars Stratmann darauf hin, dass alle Maschinisten und Klasse-C-Fahrer vor ihrem ersten Einsatz mit dem neuen Fahrzeug umfangreich geschult werden müssen. Dies sei durch die Corona-Einschränkungen zurzeit aber kaum möglich. Oberstes Gebot sei, die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten.

Bis zu fünf Feuerwehrleute sollen am 22. April nach Dissen am Teutoburger Wald fahren, um bei der Herstellerfirma Schlingmann die Endabnahme vorzunehmen und das Fahrzeug nach Rodenkirchen zu überführen. Gemeindekämmerer Gerd Schierloh beziffert die Kosten der Anschaffung auf exakt 332 054 Euro und 29 Cent.

Die Freiwillige Feuerwehr Rodenkirchen hatte schon 2013 die Ersatzbeschaffung für ein Löschgruppenfahrzeug LF8 beantragt, weil das vorhandene Fahrzeug damals knapp 25 Jahre alt war. Wegen der angespannten Haushaltslage der Gemeinde wurde die Beschaffung aber immer wieder verschoben. Erst nach Verabschiedung des Feuerwehrbedarfsplans 2017 wurde das Fahrzeug ausgeschrieben.

In diesem Plan wurde aufgelistet, welche Eigenschaften das neue Fahrzeug erfüllen soll. So wurde ein Fahrzeug gefordert, das das für Einsätze im Wesertunnel prädestinierte Hilfeleistungsfahrzeug HLF ersetzen kann, falls es ausfällt. Außerdem soll das Fahrzeug den Erstangriff bei der Gebäudebrandbekämpfung und Menschenrettung über tragbare Leitern ermöglichen. Wegen der Bebauung in Rodenkirchen wurde hierfür eine Ausstattung mit Schieb- und Steckleitern für notwendig erachtet.

Im Hinblick auf die langen Dienstzeiten eines solchen Fahrzeugs, aber auch aufgrund der bereits jetzt stark befahrenen Bundesstraßen und der zukünftigen Autobahn wurde ein vergrößerter Wassertank verlangt.

Fahrgestell von MAN

Die Gemeindeverwaltung beauftragte die kommunale Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft (KWL) mit der Ausschreibung. Diese arbeitet als Dienstleister für die Kommunen und hat einen großen Erfahrungsschatz auf diesem Gebiet. Während des Ausschreibungsprozesses wurden die Gemeinde Stadland und Vertreter der Feuerwehr nach Burgdorf bei Hannover zu einer Vergleichsvorführung der mitbietenden Fahrzeughersteller eingeladen. Die Angebote wurden dort nach einem Punktesystem bewertet, um den Gewinner der Ausschreibung zu ermitteln. „Natürlich floss auch der Preis als wichtiges Kriterium mit ein“, sagt Lars Stratmann.

Beim Fahrgestell fiel die Wahl auf die Firma MAN, weil diese als einziger Hersteller zurzeit noch Fahrzeuge der Abgasnorm Euro 5 anbietet. Zum damaligen Zeitpunkt galt die Abgasnorm Euro 6 aufgrund der geringen Fahrleistung für Feuerwehrfahrzeuge als problematisch. Um aus einem Fahrgestell aber ein Feuerwehrfahrzeug zu machen, war ein Aufbauhersteller erforderlich. Die Firma Schlingmann aus Dissen gewann die Ausschreibung.

„Sowohl das alte LF8 als auch das bereits vorhandene Hilfeleistungslöschfahrzeug sind aus dem Hause Schlingmann, und die Feuerwehr war und ist rundum zufrieden mit diesen Fahrzeugen“, hebt Lars Stratmann hervor.

Anfang 2019 folgte in Dissen die Detailplanung des neuen Fahrzeugs. Während der eintägigen Veranstaltung wurden mehr als 120 Punkte aufgenommen, die in das neue Fahrzeug einfließen sollen. So ist es aus Feuerwehrsicht sinnvoll, dass der Pumpenbedienplatz annähernd gleich mit dem vorhandenen Hilfeleistungsfahrzeug HLF 20 ausgeführt wird, um den Maschinisten der Fahrzeuge eine einheitliche Bedienung zu ermöglichen. Außerdem hätten die Einsätze der vergangenen Jahre eine deutliche Tendenz durch unwetterbedingte Schadenslagen mit Sturm und Starkregen ergeben. Um für die Zukunft besser vorbereitet zu sein, wurde die Ausstattung entsprechend erweitert.

Im vergangenen Februar wurde im Feuerwehrhaus Rodenkirchen die Ausrüstung eingepackt, denn die Firma benötigte fast die komplette zukünftige Beladung, um diese passgenau im Fahrzeug unterzubringen. Viele Gegenstände wurden vom alten Fahrzeug übernommen, teilweise konnte Ersatzbeladung, wie beispielsweise eine Kettensäge vom Bauhof, geliehen werden.

Ende März reisten wieder Feuerwehrleute zum Aufbauhersteller, um den Rohbau abzunehmen. Dabei wurden letzte Details zur zukünftigen Lagerung der Ausrüstung besprochen und der bisherige Ausbauzustand kontrolliert.

Anbau fehlt noch

Ein Problem kann allerdings nicht so schnell behoben werden. Weil mit dem Anbau an das Feuerwehrhaus erst in diesem Jahr begonnen wird, mussten Bürgermeister Klaus Rübesamen und Ortsbrandmeister Lars Stratmann Ende 2019 eine bauliche Änderung beauftragen, denn das neue Fahrzeug hätte von der Höhe her nicht ins Feuerwehrhaus gepasst. Nun kann eine Leiterhalterung auf dem Dach demontiert werden.

Gespannt sind die Feuerwehrleute, wie sich der Bodenbelag in der Fahrzeughalle verhalten wird, denn der ist durch das Hilfeleistungslöschfahrzeug bereits stark in Mitleidenschaft gezogen. Deshalb wird der Boden im Zuge des Anbaus ebenfalls erneuert.