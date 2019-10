Rodenkirchen Wenn es tagsüber in Rodenkirchen brennt, kommt Ortsbrandmeister Lars Stratmann schnell in Verlegenheit: Er hat Mühe, in ausreichend er Zahl Brandretter zu mobilisieren. Denn nur zwei Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr arbeiten in ihrem Heimatort.

Diese Situation ist nicht neu, und sie war auch nicht zum ersten Mal Thema im Feuerwehrausschuss des Rates. Aber jetzt einigte sich das Gremium einstimmig auf Abhilfe: Auf Vorschlag des Seefelder Christdemokraten Wolfgang Fritz empfahl der Ausschuss die Einrichtung eines Arbeitskreises, der nicht nur diskutieren soll, sondern auch mit Vollmachten und einem Budget ausgestattet wird.

Pendler ansprechen

Mit dem Geld soll das Gremium die Möglichkeit bekommen. selbst zu handeln und nicht nur Empfehlungen an andere zu geben. Dieser Arbeitskreis soll schnellstmöglich geschaffen werden, war sich der Ausschuss einig. Er soll zum Beispiel herausfinden, wie andere Kommunen mit diesem Problem umgehen, das ja kein typisches Stadland- oder Rodenkirchen-Problem ist.

Siegmar Wollgam, Vorsitzender sowohl des Ausschusses als auch der SPD-Fraktion, gab schon einige Hinweise: Pendler, die bei der Feuerwehr sind und in Rodenkirchen arbeiten, könnten für eine Doppelmitgliedschaft geworben werden. Außerdem könnten bei Stellenausschreibungen der Gemeindeverwaltung Feuerwehrleute von außerhalb bevorzugt werden. Auch die neue Kinderfeuerwehr sei ein Reservoir für künftige Aktive.

Wie Bürgermeister Klaus Rübesamen (SPD) ergänzte, sei schon versucht worden, Bauhof-Mitarbeiter für die Feuerwehr zu gewinnen. Aber: „Wir können niemanden zwingen.“

Arbeitsplatz außerhalb

Lars Stratmann erläuterte, dass die meisten Rodenkircher Feuerwehrleute außerhalb der Gemeindegrenze arbeiten. Nur wenige von ihnen seien Schichtarbeiter, die zumindest gelegentlich am Tag zur Verfügung stehen. Und die wenigen Schichtarbeiter, die es in der Feuerwehr gebe, seien überwiegend in der Altersgruppe 50 plus zu finden. Mit anderen Worten: Sie können kaum noch unter schwerem Atemschutz eingesetzt werden.

Generell sah der Ortsbrandmeister jetzt Politik und Verwaltung in der Pflicht: „Wir als Feuerwehr haben jede Menge getan, um Nachwuchs zu gewinnen. Aber was darüber hinausgeht, ist nicht meine Aufgabe.“