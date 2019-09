Drei Autos beschädigt

Rodenkirchen Drei Autos sind am Wochenende in Rodenkirchen beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, fanden die Taten zwischen Sonnabend und Sonntag jeweils 14 Uhr statt. Von einem an der Lindenstraße geparkten VW Touran und einem an der John-F.-Kennedy-Straße abgestellten Audi A4 montierten unbekannte Täter die vorderen Kennzeichen ab, außerdem zerkratzten sie die Beifahrertür des Audi. Am Berliner Platz zerkratzten Unbekannte zudem die komplette Beifahrerseite eines geparkten Renault Clio. Den Gesamtschaden schätzen die Ordnungshüter auf 2200 Euro. Wer Hinweise geben kann, melde sich bei der Polizei Nordenham unter Telefon 04731/9 98 10.