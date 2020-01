Rodenkirchen Vielleicht ist es einem aufmerksamen Lokführer zur verdanken, dass es am Freitagabend in Rodenkirchen nicht zu einem Großbrand gekommen ist. Der 32-Jährige meldete gegen 21 Uhr eine Rauchentwicklung nahe des Bahnhofes Rodenkirchen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehren Rodenkirchen und Schwei konnten den Grund dann schnell ausfindig machen: Es brannte in der Lagerhalle Raiffeisen-Marktes. Nach ungefähr einer Stunde war das Feuer laut Polizei gelöscht. Gefährliche Stoffe wurden in der Halle nicht gelagert.

Nach ersten Schätzungen entstand an der Halle und einigen eingelagerten Waren ein Schaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen, die Angaben zum Brandhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/99810 in Verbindung zu setzen.