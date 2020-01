Rodenkirchen Am vergangenen Freitag brannte in Rodenkirchen gegen 21 Uhr eine Lagerhalle. Die Polizei Nordenham konnte nun zwei tatverdächtige Jugendliche ermitteln. Die beiden zwölf- und 14-jährigen Jungen aus Stadland hatten nach Angaben der Ermittler an der Lagerhalle mit einer Spraydose und offenem Feuer gespielt – und den Brand vermutlich so verursacht.

Feuer In Lagerhalle In Rodenkirchen Brand nahe des Bahnhofs schnell entdeckt

Die Freiwilligen Feuerwehren Rodenkirchen und Schwei konnten das Feuer nach ungefähr einer Stunde löschen. Gefährliche Stoffe wurden in der Halle nicht gelagert. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Nordenham unter der Rufnummer 04731/9981-0 in Verbindung zu setzen.