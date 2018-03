Rodenkirchen Der im Mai 2016 gegründete Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Rodenkirchen hat das vergangene Jahr mit einem kleinen Plus abgeschlossen. Das teilt der Vorsitzende, Ortsbrandmeister Lars Stratmann, nach der Jahreshauptversammlung im Feuerwehrhaus am Marktplatz mit.

Dabei war der Verein nicht knausrig. So unterstützte er das Kreiszeltlager der Jugendfeuerwehren im Sommer mit einigen Sachspenden. Unter anderem beschafften die Förderer 650 T-Shirts für die Teilnehmer und stellten Teile der erforderlichen Infrastruktur zusammen.

Auch in Schulungsmaterial investierte der Förderverein: So kaufte er einen neuen Beamer. In diesem Jahr sollen eine neue Leinwand, eine Dokumentenkamera und eine Nebelmaschine für die Ausbildung und die Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen gekauft werden.

Gern nimmt der Förderverein weitere Mitglieder auf.

Henning Bielefeld

Redaktion Nordenham

Nähere Informationen unter www.rodenkirchen112.de