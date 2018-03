Rodenkirchen Die Feuerwehr Rodenkirchen bekommt ein neues Löschfahrzeug LF 10. Dafür hat das Feuerwehrausschuss des Rates am Mittwochabend den Weg frei gemacht. Der Anschaffung müssen noch der Rat und die Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung zustimmen.

Denn das jetzt ins Auge gefasste Modell wird noch teurer als das schon von der Kommunalaufsicht zunächst abgelehnte. 2014 hatte die Feuerwehr den Ersatz für das Löschfahrzeug 8 beantragt. „Das Fahrzeug ist fast so alt wie ich“, sagt der 31-jährige Ortsbrandmeister Lars Stratmann. Es sei technisch in Ordnung, aber seine Ausstattung entspreche nicht mehr den Anforderungen der Zeit und auch nicht denen der Zukunft. Denn seit 1987 sind der Wesertunnel und die Ortsumgehung hinzugekommen, auch die neue Küstenautobahn wird weitere Anforderungen stellen.

Die Kommunalaufsicht hatte die Anschaffung vom Feuerwehrbedarfsplan abhängig gemacht, der erst seit dem vergangenen Jahr vorliegt. Und darin heißt es, dass das Fahrzeug noch besser ausgestattet sein muss, als zunächst beantragt. So wird eine 14 Meter lange Schiebleiter für die Rettung von Menschen bei Bränden in den Mehrfamilienhäusern etwa an der John-F.-Kennedy-Straße und der Friedrich-Ebert-Straße gebraucht. Außerdem müsse die Neuanschaffung im Zweifelsfall das extra für Tunneleinsätze angeschaffte Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) ersetzen, das mit seinen 15 Jahren öfter in die Werkstatt muss. Von zentraler Bedeutung sind die Haspeln mit jeweils 180 Meter Schlauch, die im Notfall von HLF auf das neue LF 10 umgehängt werden müssen.

Teurer wird das Fahrzeug auch, weil die Bundesländer, die gerade gut bei Kasse sind, ihre Katastrophenschutzfahrzeuge erneuern. Viele sind um die 40 Jahre alt. Dadurch sind die Hersteller von Aufbauten mehr als ausgelastet. Deshalb steigen die Preise. CDU-Fraktionschef Günter Busch sagte, statt 270 000 werde das neue Fahrzeug 320 000 Euro kosten.

Von der Bestellung bis zur Lieferung werden anderthalb Jahre vergehen, schätzt Lars Stratmann. Anders als das LF 8 wird das neue LF 10 – genau wir das HLF – einen 2000-Liter-Löschwassertank haben. Das Wasser wird auch bei Einsätzen auf der Bundesstraße und auf der künftigen Autobahn gebraucht, wo es keine Gräben gibt.