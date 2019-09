Rodenkirchen Die Feuerwehren sind mit ihrem neuen Konzept zur Bekämpfung von Bränden im Wesertunnel auf dem richtigen Weg. Dieses Fazit hat der Rodenkircher Ortsbrandmeister Lars Stratmann nach der gemeinsamen Übung der Feuerwehren aus den Tunnel-Anrainergemeinden Stadland und Loxstedt gezogen.

Rund 60 Feuerwehrleute simulierten auf dem Rodenkircher Marktplatz einen Brand im Tunnel. Dabei galt die Parallelstraße zur Marktstraße als Tunneltrasse und die Abzweigung als Querschlag zur anderen Seite des Tunnels. „Das gibt die Verhältnisse in etwa wieder, nur die Weiten stimmen nicht“, sagte Lars Stratmann.

An der Übung waren alle vier Stadlander Ortswehren und drei Ortswehren der Gemeinde Loxstedt beteiligt: Dedesdorf, Stotel und Loxstedt. Ziel war es, möglichst viele Atemschutzgeräteträger zu schulen.

Ab 1. Januar in Kraft

Das neue Konzept haben die Gemeindefeuerwehren, wie berichtet, im vergangenen Jahr gemeinsam mit der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz (NABK) in Celle ausgearbeitet; es soll am 1. Januar 2020 in Kraft treten. Grundlage ist die Erkenntnis, dass die Freiwilligen Feuerwehren bei einem Brand im Tunnel mit weniger Einsatzkräften auskommen müssen als nach dem jetzigen Konzept. Lars Stratmann rechnet mit 30 bis 35 Kräften pro Einsatz. Zudem soll alles schneller gehen – und in anderer Reihenfolge.

Bei Bränden rettet die Feuerwehr normalerweise zuerst die Menschen und löscht dann das Feuer, im Tunnel muss es aus Sicherheitsgründen umgekehrt laufen. Das erste Feuerwehrfahrzeug, das den Tunnel erreicht, übernimmt die Brandbekämpfung, die Besatzung des zweiten Fahrzeugs kümmert sich ums Suchen und Retten.

Bis zu 800 Grad heiß

Bei der Übung, die in zwei Blöcken insgesamt gut sechs Stunden dauerte, lernten die Atemschutzgeräteträger an der ersten Station das Tunnel-Modell kennen, an dem der Rodenkircher Gruppenführer Stefan von der Lieth die tunnelspezifischen Besonderheiten erläuterte, etwa die Bewegungen des Rauchs, die von der Lüftungsanlage beeinflusst werden.

An der zweiten Station, die von Feuerwehrleuten aus Dedesdorf betreut wurde, lag der Schwerpunkt auf Erkundung und Brandbekämpfung im Tunnel. Trainiert wurde taktisches Vorgehen: Die Feuerwehrleute verlegten Schläuche und übten das Löschen, das im Tunnel zu zwei Dritteln aus dem Kühlen des Bauwerks und zu einem Drittel aus dem tatsächlichen Löschen besteht. Bei einem Brand im Tunnel kann es bis zu 800 Grad heiß werden.

An der dritten Station schulten die Rodenkircher die Such- und Rettungsstaffeln und bauten eine Sammelstelle für die Verletzten auf.

Was in der Übung offen geblieben ist, soll in der nächsten Besprechung der Stadlander und Loxstedter Feuerwehren am Mittwoch, 18. September, im Feuerwehrhaus Stotel aufgearbeitet werden und dann in das Konzept einfließen.

• Abschließend getestet werden soll das Konzept bei einer großen Übung am Sonntag, 27. Oktober, im Wesertunnel. Dafür muss dieser Verkehrsweg von 7 bis 14 Uhr voll gesperrt werden.