Frau mit Rollator bestohlen

Rodenkirchen Ein unbekannter Radfahrer hat am Dienstagvormittag eine 61-jährige Rodenkircherin bestohlen, die auf einen Rollator angewiesen ist.

Wie die Polizei mitteilt, hob die Frau um 10.47 Uhr in der LzO-Filiale an der Marktstraße am Automaten Bargeld ab und begab sich dann zu Fuß in Richtung Schweier Straße. Als sie diese erreicht hatte, überholte sie der Radfahrer, der ihr schon in der Nähe des Geldinstituts aufgefallen war, zog ihr das Portemonnaie aus der Manteltasche und fuhr etwa 50 bis 100 Meter weiter. Er stoppte kurz, entnahm das Geld, legte das Portemonnaie auf den Gehweg und radelte weiter zum Ortsausgang in Richtung Schwei.

Die Frau konnte den Dieb vage beschreiben: Er fuhr ein schwarzes Fahrrad und trug Pudelmütze und Schal.

Wer zu dieser Straftat etwas sagen kann, wende sich an die Polizeistation Rodenkirchen, Telefon 04732/389. Insbesondere hoffen die Beamten auf ein Gespräch mit der Frau, die gleich nach der 61-Jährigen Geld am Automation abgehoben und den Dieb möglicherweise gesehen hat.