Frontal gegen einen Lastwagen

Rodenkirchen Leichte Verletzungen hat ein 21-Jähriger Autofahrer am frühen Donnerstagmorgen bei einem Frontalzusammenstoß mit einem Lastwagen erlitten. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 6.05 Uhr auf der Bundesstraße 212, als der Stadlander mit seinem grauen VW in Höhe Hiddingen nach links auf die Bundesstraße 437 in Richtung Varel abbiegen wollte. Dabei geriet er in der langgezogenen Linkskurve aus unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und prallte frontal gegen den entgegenkommenden Laster. Ein Rettungswagen fuhr den 21-Jährigen ins Krankenhaus, der Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Ein Abschleppwagen nahm den VW, der nicht mehr fahrbereit war, an den Haken. Der Schaden an dem Volkswagen beträgt 2000 Euro, der Schaden an dem Laster 5000 Euro. Während die Polizei den Unfall aufnahm, musste die Straße halbseitig gesperrt werden.