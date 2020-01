Rodenkirchen Die Polizei Nordenham hat zwei Jugendliche ermittelt, die verdächtig sind, am Freitagabend gegen 21 Uhr den Brand in der Lagerhalle der Raiffeisen-Warengenossenschaft (RWG) in Rodenkirchen gelegt zu haben. Die beiden Jungen sind 12 und 14 Jahre alt und wohnen in Stadland, teilen die Sicherheitskräfte weiter mit. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen haben sie den Brand verursacht, als sie mit offenem Feuer und Spraydosen spielten. Schaden: 20 000 Euro. Abgeschlossen sind die Ermittlungen aber noch nicht, betont die Polizei, die unter Telefon 04731/9 98 10 weitere Hinweise auf die Vorgänge annimmt.